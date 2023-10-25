Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas ve futbolculardan Rachid Ghezzal, siyah beyazlıların oynayacağı Bodo Glimt maçı öncesi konuştu.

İşte Ghezzal'ın sözleri:

"Ne yapıp edip mücadeleden 3 puanla ayrılıp, grupta iyi bir konuma gelmek istiyoruz"

"Şanslıyız, burada hava daha soğuk olabilirdi. Kura çekildiğinde buraya geleceğimizi biliyorduk. Biz hazırız, çok iyi hazırlandık. Bu soğuk hava bizi daha çok motive edebilir. Buradan galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum"

"Biz çok fazla suni çimde oynamıyoruz ama bazı çok kötü zeminlerde oynamaktansa suni çimde oynamayı tercih ederim. Hava durumu ve suni çim gibi ufak detayları göz önünde bulundurmadan kazanmak için sahada olacağız"

"Yüzde yüz hissediyorum kendimi. Zaten böyle olmasam ne hocam beni oynatır ne de ben oynamak isterim. Çok iyiyim, çok mutluyum, son 2 maçta 90 dakika oynadığım için bu kadar süre alınca takıma daha çok faydalı olduğumu düşünüyorum ve böyle devam etmesini umuyorum"

İşte Hari Vukas'ın sözleri:

"Rachid, her şeyi açıkladı. Zor maç olacak. Bodo gibi kendi sahasında çok sert oynayan bir takıma karşı zor bir maç oynayacağız. Grubu geçmek istiyoruz. Bunun için de kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

"Futbolda baskı her zaman var. Biz hazırız, son haftalarda istenen sonuçları alamıyoruz ama adım adım giderek bunu düzeltmek zorundayız. Galibiyet alıp bu durumu düzelteceğiz."

"Kaybetmek iyi bir şey değil. Galatasaray maçında yeni şeyler gösterdik. 45 dakika 10 kişi mücadele ettik. Galatasaray gibi bir takıma karşı 10 kişi oynamak kolay değil. İyi bir izlenim ve görüntü verdik. Bu da daha iyiye gidecek"

"Burak hoca yeni bir antrenör. Yeni bir ekip kurmak istiyordu ve bizi aradı. Biz de seve seve onun teklifini kabul ettik. Şu anda beraberiz"