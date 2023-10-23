Beşiktaş'ta tecrübeli kaleci Mert Günok derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle ligdeki Gaziantep FK maçında oynayamayacak.
Beşiktaş haberleri: Burak Yılmaz'dan Mert Günok kararı!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan Bodo-Glimt maçı öncesi dikkat çeken bir karar geldi. Yılmaz, derbide kırmızı kart gören Mert Günok için son noktayı koydu. BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.10.2023- 13:15
Beşiktaş'ta tecrübeli kaleci Mert Günok derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle ligdeki Gaziantep FK maçında oynayamayacak.
Teknik sorumlu Burak Yılmaz, Mert için flaş bir karar verdi.
BODO'YA KARŞI ERSİN OYNAYACAK
Sabah'ta yer alan haberde teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın bu nedenle form tutması için Ersin Destanoğlu'nu bu hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Bodo-Glimt maçında 11'de sahaya sürmeye karar verdi.