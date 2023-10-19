Beşiktaş, 27 yaşındaki sol beki Umut Meraş'ın alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın 18 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanı sol alt baldır bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle tamamlayamayan futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Umut Meraş'ın, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.