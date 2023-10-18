RASHICA'YA ÖZEL GÖREV



Burak Yılmaz, Kosovalı futbolcu Rashica'ya da bu aşamada özel bir görev verecek. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşayan ve rakibi yakından tanıyan 27 yaşındaki futbolcu, özellikle ilk yarıda yakalanacak kontra ataklarda başrol oynayacak. Hızıyla ön plana çıkan Rashica, sarı-kırmızılı savunmayı hazırlıksız yakalayıp gol atmak ya da asist yapmak için mücadele edecek.



