Beşiktaş'ın, Galatasaray derbisinde en büyük silahlarından biri de geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı giyen Milot Rashica olacak. Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, Galatasaray'ı yakından tanıyan Kosovalı futbolcunun hücumdaki etkili oyunuyla rakip savunmayı zorlamanın planlarını yapıyor.
Beşiktaş haberleri: Burak Yılmaz'dan Galatasaray derbisinde o isme özel görev!
Son dakika spor haberleri: Trenyol Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Galatasaray deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz'dan o isme özel görev. İşte son gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş'ın, Galatasaray derbisinde en büyük silahlarından biri de geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı giyen Milot Rashica olacak. Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, Galatasaray'ı yakından tanıyan Kosovalı futbolcunun hücumdaki etkili oyunuyla rakip savunmayı zorlamanın planlarını yapıyor.
RASHICA'YA ÖZEL GÖREV
Burak Yılmaz, Kosovalı futbolcu Rashica'ya da bu aşamada özel bir görev verecek. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşayan ve rakibi yakından tanıyan 27 yaşındaki futbolcu, özellikle ilk yarıda yakalanacak kontra ataklarda başrol oynayacak. Hızıyla ön plana çıkan Rashica, sarı-kırmızılı savunmayı hazırlıksız yakalayıp gol atmak ya da asist yapmak için mücadele edecek.
Süper Lig'de 6 maçta 280 dakika sahada kalan ve 2 gole imza atan Milot Rashica, Aboubakar'dan sonra ligde Colley'le birlikte Beşiktaş'ın en skorer futbolcu olarak dikkat çekiyor.