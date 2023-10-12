BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burak Yılmaz o yıldız için talimatı verdi! "Galatasaray derbisine kadar hazır olsun"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın Teknik Direktörlük görevini üstlenen Burak Yılmaz, ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Genç çalıştırıcı, Galatasaray derbisine hazırlanırken sakatlıklardan şikayetçi oldu. Yılmaz, sağlık ekibine yıldız futbolcusu için talimatı verdi. Genç teknik direktör, "derbiye kadar hazır olsun" dedi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta tüm gözler 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak debi karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlılarda üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında gelen şok Lugano yenilgisi de bardağı taşıran son damla olmuştu. Şenol Güneş'in istifası ve yönetimin de seçim kararı almasının ardından şimdi de sakat oyuncuların durumu keyifleri kaçırıyor. Özellikle de omuzundaki sakatlığı sebebiyle 4 Süper Lig, 1 de UEFA Konferans Ligi maçını kaçıran Gedson Fernandes'in durumu teknik heyetin de sabrını taşırdı.

TARAFTAR DA SABIRSIZ

Fotomaç'ın haberine göre; İstifa eden Güneş'in, Lugano maçı öncesi "Gedson iyileşmişti ama şimdi de ayak bileğini burktu" açıklaması birçok farklı yorumu da beraberinde getirdi. Gedson'un mutsuz olduğu iddiaları yüksek sesle dile getirilirken, takımın orta sahadaki en etkili oyuncusunun yer almadığı maçlarda Kartal'ın verimsiz bir futbol ortaya koyması da eleştirilerin dozunu artırdı. Öyle ki Lugano maçını tribünden izleyen ve stadı koltuk değnekleriyle terk eden Gedson için teknik heyet kadar Beşiktaşlı taraftarlar da artık sabırsızlanıyor.

KRİTİK MAÇTA OLMALI

Burak Yılmaz yönetimindeki teknik heyet, kulüp doktorlarıyla bir araya gelerek Gedson Fernandes'e milli ara döneminde yoğun bir tedavi programı uygulanmasını ve Portekizli yıldızın en geç hafta başında takıma dahil olarak duruma getirilmesini istedi. Siyah-beyazlı taraftarlar da Gedson'un bu kritik karşılaşmada görev yapmasını istiyor. Genç oyuncunun pazartesi günü takıma katılması durumunda hafta sonuna kadar idman eksikliğini gidermesi ve deplasmandaki zorlu mücadelede takımının en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

Gedson Fernandes bu sezon 9 resmi maçta görev yaparken, bu periyotta rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabildi. Portekizli oyuncu Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 47 maçta 4 gol ve 9 asistlik performansla toplam 13 gole direkt olarak katkı sağladı.