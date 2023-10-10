Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u konuk etti.
Yönetim kararını verdi! Burak Yılmaz Beşiktaş'ta kalacak mı?
Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş istifa etti. Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalışıtırcının ardından İstanbulspor maçıda yardımcı antrenör Burak Yılmaz ile çıktı. Burak Yılmaz çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrıldı. Yönetim ise genç çalıştırıcının geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Siyah-beyazlılar rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal (p) kaydetti.