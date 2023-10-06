UEFA'dan Vincent Aboubakar'a ödül! Lugano maçında...

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Beşiktaş evinde Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip mücadelenin 38. dakikasında Vincent Aboubakar ile 1-0 öne geçmişti. Kamerunlu forvetin golü, UEFA tarafından Konferans Ligi'nde haftanın golü ödülüne layık görüldü. | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2023- 15:45