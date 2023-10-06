Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sonra Burak Yılmaz da görevini bırakabilir

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar, flaş kararların alınmasına neden oldu. Teknik direktör Şenol Güneş görevini bıraktı. Ayrıca yönetim, olağanüstü kongre kararı aldı. Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz'ın da istifa edebileceği belirtiliyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2023- 12:23