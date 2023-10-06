Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sonra Burak Yılmaz da görevini bırakabilir
Son dakika Beşiktaş haberleri... Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar, flaş kararların alınmasına neden oldu. Teknik direktör Şenol Güneş görevini bıraktı. Ayrıca yönetim, olağanüstü kongre kararı aldı. Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz'ın da istifa edebileceği belirtiliyor. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2023- 12:23
Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında ağırladığı İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, alınan kötü sonuçların ardından görevi bırakma kararı alırken siyah-beyazlı yönetim de olağanüstü kongreye gidecek.
Öte yandan Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenen Burak Yılmaz'ın da görevi bırakabileceği konuşuluyor.