Süper Lig'de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in duruma el atmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ta flaş iddia! Şenol Güneş o yıldıza neşteri vurdu
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın son maçlardaki formsuzluğu Şenol Güneş'i oldukça kızdırdı. Tecrübeli çalıştırıcı bu konuda radikal kararlar almaya gidiyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.09.2023- 13:10
Son olarak Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda ciddi değişiklikler yapacağı vurgulandı.
VALENTIN ROSIER İÇİN KULÜBE İDDİASI
Milliyet'in haberine göre bu isimlerin başında Valentin Rosier geliyor.