Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok, Adana Demirspor maçında sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mert Günok'un sakatlığında son durum! Konyaspor maçında oynayabilecek mi?
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Mert Günok, Adana Demirspor maçında talihsiz sakatlık yaşadı. Milli filebekçisinin son durumu merak konusu olurken flaş gelişme yaşandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.09.2023- 11:58
Yıldız filebekçisinin durumu merak edilirken flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Mert Günok'un Adana Demirspor maçına dizinde ağrıyla çıktığı belli oldu.