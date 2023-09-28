2015-2016 sezonunda en iyi ilk 6 hafta

Şenol Güneş, siyah-beyazlı kariyerinin start aldığı ilk sezon olan 2015-2016'da sıralama olarak en iyi sezon başlangıcını yaptı. Güneşli Beşiktaş, o sezon ilk 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonrası 13 puan elde ederek liderlik koltuğunda oturuyordu. Kartal, söz konusu dönemde 16 atıp, 7 golü ağlarında gördü.

Şenol Güneş, bu iyi başlangıcı tüm sezona da yaymış ve siyah-beyazlılarla ligde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunun ilk 6 haftasında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

Mersin İY: 2 - Beşiktaş: 5

Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2

Gaziantepspor: 0 - Beşiktaş: 4

Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 0

Gençlerbirliği: 1 - Beşiktaş: 1

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 2