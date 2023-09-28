Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, eksik mücadelelerin tamamlanmasıyla 6 haftası geride kalan ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu 10 puanla kendisine altıncı basamakta yer buldu. Attığı gol 8, yediği gol ise 9 olan siyah-beyazlı ekibin eksi 1 averajı var.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Bunu kimse beklemiyordu! Şenol Güneş...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'e umduğu gibi başlamadı. Siyah-beyazlılar 6 haftada 3 galibiyet alırken teknik direktör Şenol Güneş'ten beklenmeyen performans geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Teknik Direktör Şenol Güneş de Beşiktaş kariyerinin ilk 6 haftaları baz alındığında en kötü performansını sergiledi. Siyah-beyazlılarda altıncı sezonunu geçiren Güneş, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarının başında takımda görevde bulunuyordu. 71 yaşındaki teknik adam, söz konusu sezonların hiçbirinde ilk 6 haftada 2 yenilgi yaşamamıştı.
Aynı zamanda Güneş, ilk 6 haftalar itibarıyla Beşiktaş'ın başında en düşük puanı toplayıp, en çok gol yenilen ve en az gol atma sayısına ulaşılan sezonun da içinde.