BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Jean Onana'dan bardağı taşıran son damla! Yol göründü

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden Jean Onana beklenen performansı veremedi. Yıldız oyuncunun Kara Kartal'da geleceği düşünülürken, Onana öyle bir hata yaptıki yönetim tarafından üstü çizildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.09.2023- 10:49