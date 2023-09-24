Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş gitmesini istedi

GÜNEŞ GİTMESİNİ İSTEDİ

Bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Kara Kartal'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in Süper Lig'de 2 maçta 2 dakika, Konferans Ligi'nde ise 4 maçta 108 dakika süre verdiği futbolcudan memnun olmadığı ve oyuncunun kiralanmasını talep ettiği gün yüzüne çıktı.