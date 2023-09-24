Beşıktaş'ın Fransız ekibi Lens'ten kadrosuna kattığı ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı Jean Onana, şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kaldı. 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'ta dev kriz! Şenol Güneş gitmesini istedi
Oynadığı son iki maçta kötü sinyaller veren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda teknik Direktör Şenol Güneş'in, yönetimle ters düştüğü ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın, o futbolcunun takımdan gönderilmesini istediği ancak idarecilerin bu talebe 'hayır' yanıtını verdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
GÜNEŞ GİTMESİNİ İSTEDİ
Bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Kara Kartal'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in Süper Lig'de 2 maçta 2 dakika, Konferans Ligi'nde ise 4 maçta 108 dakika süre verdiği futbolcudan memnun olmadığı ve oyuncunun kiralanmasını talep ettiği gün yüzüne çıktı.
Onana konusunu yönetimle de görüşen Güneş'e Siyah-Beyazlı kurmayların, "Onana'yı yeni transfer ettik. Taraftardan çok fazla tepki çekeriz" diyerek bu isteği reddettiği iddia edildi.