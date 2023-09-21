Şenol Güneş: Savunma oynamak durumunda kaldık!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Club Brugge maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Rakibimizin gücünü ve oyun şeklini biliyorduk. Oyunun başında önde baskı yapmak istedik ama bizi kendi sahamıza zorladılar. 15 dakika biraz panikledik, daha sonra oyuna ortak olduk. İkinci yarı başında da bunu denediler. Bizden daha üstün oynadılar. Oyuncuların hepsi elinden gelen gayreti gösterdi, savaştılar. En azından beraberliği taşımak için savunma ağırlıklı oynadık. Bizim oyun felsefemizde fazla olan bir şey değil ama öyle oynamak zorunda kaldık. Golün de Cenk'ten gelmesine sevindim, çünkü onun da morale ihtiyacı vardı."