UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Club Brugge ile kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Karşılaşmadan sonra performansı ile takımını ayakta tutan Mert Günok önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERT'İN SÖZLERİ:

Gereğini yaptık, sonuçta işimiz bu. Takım olarak çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz açıkçası. Oyun genelde Brugge'nin kontrolünde geçti. Ama bu zor deplasmanda en azından bir puan alabildik. Mutlu değiliz. Galibiyetle başlamak isterdik. Ama olmadı. Bir puanla yetineceğiz.