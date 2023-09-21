UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Club Brugge ile kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Karşılaşmadan sonra Kara Kartal'ın golcüsü Cenk Tosun önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE CENK'İN SÖZLERİ:

Bütün takımın ayağına sağlık. Aboubakar da çok iyi bir şekilde bıraktı. En başta Mert Günok'un ayağına sağlık. Bizi maçta tutan o oldu. İyi savaştığımız bir maçtı. Böyle güçlü bir takım karşısında bir puanla İstanbul'a dönmek sevindirici.

Kağıt üzerinde en güçlü rakibimiz. Bugün de iyi oynadılar. Daha net pozisyonları vardı. Ama 1 puanla ayrılmayı bildik. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum.

Maç maç devam etmek istiyoruz. Bizim için önemli bir kulvar. Gruptan çıkıp gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Konferans Ligi çok önem verdiğimiz bir kulvar.