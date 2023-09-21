14 GOL ATTI, 5 GOL YEDİ

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazandı. Beşiktaş, eleme turlarında Tirana'yı 3-1 ve 2-0, Neftçi'yi 3-1 ve 2-1, Dinamo Kiev'i ise 3-2 ve 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu karşılaşmalarda 14 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 5 gol gördü. Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl kadroda yer almadı. Siyah-beyazlıların 24 kişilik kadrosunda bu isimlerin dışında başka sakat ya da cezalı isim bulunmuyor.