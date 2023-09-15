Beşiktaş'ta tüm gözler hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçına çevrilmiş durumda. Bir maçı ertelenen siyah-beyazlılar ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken; ev sahibi Trabzonspor ise 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zorlu Trabzon deplasmanı öncesi takımı zorlu 90 dakikaya motive etmeye çalışıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Oyuncularıyla hafta başından bu yana birçok özel görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzon deplasmanları her zaman zordur. Kolay bir 90 dakikanın bizi beklediğini söyleyemem. Ancak biz iyi, istekli ve arzulu bir takımız. Camiamız bize, ben de size güveniyorum. Üç puanla dönelim, lige yeniden başlayalım" ifadelerini kullandı.

ÇALIMIN SAHADA ATILDIĞINI GÖSTERELİM

Teknik direktör Güneş şu ifadeleri kullandı: "Milli ara nedeniyle bir konsantrasyon kaybı yaşanıyor olsa da bizim için Trabzon'dan alınacak üç puan altın değerinde olacaktır. Bizim sahamızda nasıl bir taraftar gücümüz varsa, onların da var. Her iki taraf da kazanmak için oynayacak. Sizden, hakemin bitiş düdüğüne kadar sahada savaşmanızı istiyorum. Rakibimizin eksik ve zayıf yönlerini biliyoruz, hafta boyunca bunlara çalıştık. Başkanımız geçtiğimiz günlerde "Çalım, transferde atılmaz; sahada atılır" demişti. Bunu gösterme zamanı geldi. Herkes için zorlu bir deplasmandan olan Trabzon'dan zaferle dönelim ve Avrupa sınavı öncesinde moral bulalım."