Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Gökhan İnler'i kadrosuna katarak sürprize imza atmıştı.
TRANSFER HABERLERİ: Gökhan İnler Beşiktaş'a dönüyor! İşte alacağı maaş
Takviyelerini sürdürmek isteyen ve orta saha bölgesini güçlendirme kararı alan Beşiktaş, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen eski oyuncusu Gökhan İnler'i listesine yazmıştı. İşte deneyimli oyuncunun siyah-beyazlılardan alacağı maaş... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.09.2023- 09:50
Fotomaç'ın haberine göre; Tecrübeli ismin, siyah-beyazlılardan alacağı maaş belli oldu.
Bu sezon futbolcu olarak, önümüzdeki sezon da istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine Sportif Direktör olarak görev yapacak olan Gökhan İnler'e aylık 500 bin TL ödeneceği belirtildi.