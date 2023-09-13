Nottingham Forest'taki sözleşmesini fesheden Jesse Lingard, Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın gündeminde.
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Jesse Lingard hamlesi! Bonservissiz gelecek
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş, hücum bölgesindeki alternatiflerini artırmak istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların gündemine Nottingham Forest'la sözleşmesi biten İngiliz yıldız Jesse Lingard geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 13.09.2023- 13:22
Hücum alternatiflerini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan İngiliz yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk'ün derlediği habere göre; Kariyerinde yeni bir sıçrama yapmak isteyen Lingard, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.