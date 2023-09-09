Sezona istediği gibi başlangıç yapan Beşiktaş'ta rota transfere çevrildi.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın istediği yıldız isim kararını verdi! Sözleşme süresi...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hücum hattına takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların uzun zamandır ilgilendiği yıldız oyuncu geleceği hakkında kararını verdi. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Siyah-beyazlı ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan başladı.
Kartal, Tirana, Neftçi Bakü ve Dinamo Kiev'i mağlup ederek 6'da 6 yaptı ve adını grup aşamasına yazdırdı.