Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, hücum bölgesinde alternatif oluşturmak istiyor. Deneyimli çalıştırıcı on numara ve kanat bölgesinde oynayabilen ve Marsilya'da bonservisi bulunan Amine Harit'in alınmasını istedi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son olarak Manchester United'dan Eric Bailly'i kadrosuna katan Beşiktaş, transferde rotasını hücum hattına takviye yapmak üzere Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların Marsilya'da forma giyen Amine Harit'i listesine aldığı iddia edildi.

Takvim'in haberine göre; Kartal'ın 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.

Amine Harit, geçen sezon Marsilya'da 16 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Bu sezon ise şimdiye kadar çıktığı 5 maçta 1 asist kaydetti. Daha önce Schalke ve Nantes'te oynayan Harit'in Marsilya'yla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Harit, 10 numara, sol kanat ve sağ kanatta görev alabiliyor.