Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a bir stoper daha! 'Resmi sözleşme imzalandı'
Son olarak Manchester United'dan Eric Bailly'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre siyah beyazlılar, Bailly'nin ardından o yıldızla da anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 05.09.2023- 16:40
3 kulvarda mücadele verecek olan siyah beyazlılar savunma hattına takviye için girişimlerini sürdürüyor.
Son olarak Eric Bailly'i kadrosuna katan Beşiktaş için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.