TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a bir stoper daha! 'Resmi sözleşme imzalandı'

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a bir stoper daha! 'Resmi sözleşme imzalandı'

Son olarak Manchester United'dan Eric Bailly'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre siyah beyazlılar, Bailly'nin ardından o yıldızla da anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2023- 16:40