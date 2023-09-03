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Beşiktaş'ta Omar Colley’den Süper Lig’de 3 maçta 2 gol! Beşitaş’ta Omar Colley, Sivasspor karşısında attığı golle Süper Lig’de çıktığı 3. maçta 2. gol sevincini yaşadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi) Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2023- 22:47









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Beşitaş'ın Gambiyalı stoperi Omar Colley, Sivasspor karşısında attığı golle Süper Lig'de çıktığı 3. maçta 2. gol sevincini yaşadı.



Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaş Beşiktaş, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Siyah-beyazlılarda 30 yaşındaki stoper Omar Colley, karşılaşmanın 25. dakikasında takımının ilk golüne imza attı ve Süper Lig'de çıktığı 3. maçta 2. golünü kaydetti. Colley, ligin 2. haftasında Pendikspor ile oynanan iç saha mücadelesinde rakip fileleri havalandırmıştı.

Omar Colley ligde çıktığı 3 karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı.

