UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile play-off turunda karşı karşıya gelecek. Deplasmandaki ilk mücadeleyi 3-2 kazanan siyah-beyazlı temsilcimiz adını gruplara yazdırmayı hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV MAÇI 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Salih, Rashica, Gedson, Muleka, Aboubakar.

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Boloshyn, Buyalskiy, Vanat.

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BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA YENİLGİSİ YOK

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.