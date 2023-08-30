UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, bonservisi elinde bulunan Jesse Lingard için harekete geçti. Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda görüşmelerin kısa süre içerisinde olumlu sonuçlanması bekleniyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a menajerler tarafından Jesse Lingard'ın teklif edildiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre son olarak Nottingham Forrest forması giyen ve şu an kulüpsüz durumda olan İngiliz futbolcu için yönetimin son kararı Şenol Güneş'e bıraktığı ifade edildi. Güneş'in onay vermesi halinde yönetim 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle masaya oturacak. Chamberlain'in de oyuncuya İstanbul'a gelmesi konusunda tavsiyelerde bulunduğu da gelen haberler arasında.