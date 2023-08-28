Transfer döneminin başladığı dönemde adı siyah beyazlılarla anılan Mason Greenwood konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kulübün Manchester United'ın kariyerine Old Trafford'da devam etmeyeceğini açıklamasından sonra 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili haberler katlanarak arttı. Beşiktaş'ın ilgilendiği İngiliz futbolcunun menajerleri çok uygun şartlarda gelebileceğini yönetime tekrar iletti. Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlıların teknik patron Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda oyuncuyla masaya oturabileceği kaydedildi. Daha önce Daily Mail'de de Beşiktaş'ın 1.81 boyundaki futbolcuyla ciddi şekilde ilgilendiğini yazmıştı. Greenwood A Takım seviyesinde Manchester United formasını 129 maçta terletti. 35 gol atıp 12 asist yaparak 47 gole etki etti. Adı şiddet ve tecavüz suçlarına karışan Greenwood Ada'da istenmeyen adam durumunda.