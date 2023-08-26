Beşiktaş'ın stoper adayları listesine son giren isim Jamaal Lascelles oldu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan stopere bir aday daha!
Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılarda stoper hattı için gündeme bir aday daha geldi. Teknik direktör Şenol Güneş'in savunmaya takviye istemesinin ardından yönetim temaslarını hızlandırdı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.08.2023- 10:38
Sky Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Newcastle forması giyen 29 yaşındaki İngiliz stoper Jamaal Lascelles'a teklifte bulunuyor.
Siyah-beyazlıların hafta sonunda İngiliz oyuncu ve kulübüyle resmi olarak görüşmelere başlayacağı ifade edildi.