Transfer dönemi devam ederken Beşiktaş hücum hattına takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor. İtalyan basınının haberine göre siyah-beyazlı ekip Toronto FC forması giyen Federico Bernardeschi'yi kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş yönetimi, transfer döneminde adı geçen oyunculara olan ilgisinden vazgeçmiyor. Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen siyah- beyazlılar, hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen Federico Bernardeschi için girişimlerini yeniden başlattı. Fotomaç'ın Calcio News 24'ten derlediği habere göre; MLS'de forma giyen İtalyan yıldız Federico Bernardeschi, Kanada derbisinde Montreal'e karşı 2 gol attı. Haberde tecrübeli kanat oyuncusunun ABD Ligi'ndeki son golleri olduğu iddia edildi. Hafta sonunda Federico Bernardeschi transferi konusunda yeni ve önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.