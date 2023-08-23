Siyah-beyazlılarda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetiminin, daha önce Nicolas Pepe için bir görüşme yaptığı ancak kabul etmeyen Arsenal kulübüne yeni bir teklif sunacağı belirtildi. Fotomaç'ın Fabrizio Romano'dan derlediği habere göre, Pepe'nin Beşiktaş'a gitmeyi reddettiği yönündeki transfer söylentileri için, "Fildişili oyuncunun Türk devini geri çevirdiğini söylemek tam olarak doğru değil. Müzakere ettiler ancak sözleşmenin süresi veya maaşı konusunda anlaşamadılar. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabilir" ifadelerini kullandı.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Nicolas Pepe gelişmesi! Önümüzdeki günlerde...
Beşiktaş'ta önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Anderson Talisca ve Sergio Ramos harekatından vazgeçen siyah-beyazlı ekip Nicolas Pepe'ye yeni bir teklif sunacak. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.08.2023- 06:40