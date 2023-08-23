Siyah-beyazlılarda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetiminin, daha önce Nicolas Pepe için bir görüşme yaptığı ancak kabul etmeyen Arsenal kulübüne yeni bir teklif sunacağı belirtildi. Fotomaç'ın Fabrizio Romano'dan derlediği habere göre, Pepe'nin Beşiktaş'a gitmeyi reddettiği yönündeki transfer söylentileri için, "Fildişili oyuncunun Türk devini geri çevirdiğini söylemek tam olarak doğru değil. Müzakere ettiler ancak sözleşmenin süresi veya maaşı konusunda anlaşamadılar. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabilir" ifadelerini kullandı.