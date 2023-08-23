UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Romanya'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK saat kaçta ve hangi kanalda?

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş ile Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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DINAMO KIEV - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

DINAMO KIEV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Siyah-beyazlılar bu turu da geçmeleri halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

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