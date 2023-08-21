TURGAY DEMİR – DOĞRADILAR

Bir yardımcı düşünün, karşı taraftan atılan kornerde, çıplak gözle bakarak, topun tamamının dışarı çıktığını görebiliyor! Göz değil lazer ışını mübarek! Kitaba göre topun izdüşümü bile çizgi üzerinde ise çıkmış sayılmaz! Dahası, kitap, "emin değilsen oynat" diyor! Yani kural da bilmiyor bu yardımcı… İkinci skandal penaltıda yaşandı. Pendiksporlu oyuncu balıklama denize dalar gibi atıyor kendini, bildiğin tiyatro oynuyor… Hakemi aldatmaktan kart görmesi gerekirken o da ne!? Önce VAR çağırıyor, ardından hakem penaltı veriyor! Pes! Böyle hakemlerin olduğu bir ligin marka değerinden falan söz edilemez. Orta sahada bile verilmeyecek bir faulden penaltı üretmek, 70 metre uzaktan bakıp topun tamamının çıktığından emin olmak! Gerçekten saçmalık…