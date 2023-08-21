Beşiktaş'ın tekrar kadrosuna katmak istediği eski yıldızı Anderson Talisca'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'tan Anderson Talisca'ya resmi teklif! Transferde son karar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski yıldızı Anderson Talisca için iddiaları gündeme gelmişti. Siyah-beyazlıların Al Nassr'a resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.08.2023- 21:08
Beşiktaş'ın tekrar kadrosuna katmak istediği eski yıldızı Anderson Talisca'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sport 24'ün haberine göre; Al Nassr, Talisca için Beşiktaş'tan resmi teklif aldı.
Yönetim teklife yanıt vermeden teknik direktör Luiz Castro'ya iletti.