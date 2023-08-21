Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takvim'in haberine göre Siyah-Beyazlılar, daha önce gündeme gelen Türk asıllı futbolcu Elayis Tavşan için bir hamle daha yaptı. Türk statüsünde oynama hakkının olması Elayis Tavşan'ın değerini artırıyor. Hollanda vatandaşlığı bulunan Elayis Tavşan için kulübü NEC Nijmegen'e bir teklif daha yapılmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Hollanda Milli Takım alt yaş kategorilerinde 27 kez forma şansı bulan Elayis Tavşan sağ kanat, sol kanat ve santrfor mevkilerinde forma giyebiliyor.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Elayis Tavşan için Siyah-Beyazlı yönetim ilk teklifini temmuz ayının ortasında yapmıştı.