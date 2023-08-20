Beşiktaş'ta gündem stoper transferi... Transfer sezonuna durgun başlayan Siyah-Beyazlılar sonrasında kadrosuna kattığı yıldız isimlerle büyük ses getirdi. Kara Kartal, Alex Oxlade Chamberlain, Ante Rebic ve Milot Rashica gibi isimleri kadrosuna katarak taraftarlarına adeta bayram yaşattı. Beşiktaş, bu transferlerden sonra stoper bölgesine hamle yapacak. Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Stoper bölgesinde sayısal olarak eksiğiz" yorumunu yaptı. Takvim'in haberine göre bu açıklamalar sonrası çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın gündemine Tottenham'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez geldi. Tecrübeli oyuncunun transferi için önümüzdeki hafta bir hayli hareketli geçecek. Beşiktaş Yönetimi'nin hem Tottenham hem de yıldız oyuncunun menajeri ile masaya oturacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi. 2017 yılından beri İngiliz kulübünde forma giyen Sanchez, kariyerinde 298 maçta forma giydi. 13 gol atarken 3 de asist yaptı. Tottenham formasıyla 206 karşılaşmada boy gösteren tecrübeli oyuncu, Ajax, Atletico Nacional takımlarının da formasını giydi. Kolombiya Milli Takımı'nda 54 kez görev alan Sanchez rakip fileleri 1 kez havalandırmayı başardı.