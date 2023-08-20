Beşiktaş yaz transfer sezonunun sonlarına doğru kollarını sıvamıştı.
TRANSFER HABERİ: Nicolas Pepe'den transfer kararı! Beşiktaş'a gelecek mi?
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer sezonunu geç açan siyah-beyazlılar Nicolas Pepe'yi kadrosuna katmak istemişti. Yıldız oyuncu transfer kararını verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
MAHMUD ÇAPUTLU| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.08.2023- 17:21
Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica gibi isimleri kadrosuna katan siyah-beyazlılar hızını kesmeden yeni arayışlara devam etti.
Nicolas Pepe içinde girişimleri bulunan Kartal'a transfer haberi geldi.