Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleden sonra siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Futbol sahada oynanıyor, sürprizler olabiliyor. Bugün o da bizim başımıza geldi. İkinci yarıda top tutarak önde oynayalım diye düşündük ama olmadı. Baskılarımız çok iyi değildi. Ortada top tutamadık ve karşılayamadık. Daha fazla pozisyon üretmemiz gerekirdi. Bazen şans faktörü de size gülmeyebilir.

Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Konuşursak ağır oluyor, gerek yok. Autsa, gol değil. Aut değilse, o zaman bilmiyorum. Hakem bir karar verdiğine göre, herhalde görmüş de vermiştir.