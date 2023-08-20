Yeni sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta rota transfere çevrildi. Savunmaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip Saiss'ın yerini doldurmayı planlıyor. Kurmaylar listedeki yıldız isim için kulübüne teklif yaptı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta uzun süredir devam eden stoper arayışlarında listeye yeni bir isim daha eklendi. Siyah-beyazlıların Saiss'ın takımdan ayrılmasının ardından Faslı futbolcunun halefini aradığı ve listesine Nantes'da forma giyen Jean- Charles Castelletto'yu aldığı belirtildi. Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği habere göre siyah-beyazlı takımın 28 yaşındaki futbolcu için teklif yaptığı aktarıldı. Kamerunlu oyuncunun bonservis bedelinin 3.5-4 milyon euro aralığında olduğu ifade edilirken, Beşiktaş yönetiminin ise Fransız temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.