Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek başlayan Beşiktaş transferde de önemli gelişmeler yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'yı İstanbul'a getirdi. | Beşiktaş haberleri

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek başlayan Beşiktaş transferde de önemli gelişmeler yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'yı kadrosuna katmak üzere. Kurmaylar, bonservisi Norwich City'de olan Kosovalı yıldızı İstanbul'a getirdi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Norwich City ile görüşmelere başladığı KAP'a bildirmişti. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "ifadeleri kullanıldı.