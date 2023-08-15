Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta stoper transferi için geri sayım sürüyor.
Beşiktaş'a transferde Emanuel Aiwu yanıtı!
Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Cremonese forması giyen Emanuel Aiwu için girişimlerde bulunmuştu. İtalyan ekibi 22 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlılara yanıt verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.08.2023- 14:20
Hummalı bir operasyon yürüten siyah-beyazlılarda Emanuel Aiwu ismi gündemde.
Sabah'ta yer alan haberde Beşiktaş'ın Aiwu için yaptığı 2.5 milyon euroluk ilk teklifin reddedildiği belirtildi.