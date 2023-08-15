BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İtalya'dan flaş iddia! Salih Uçan'a Çizme kancası

Önümüzdeki sezon Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek ve yeni görüşmelerde henüz anlaşma zemini sağlanamayan Salih Uçan için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2023- 11:33