Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan için İtalya basınından sürpriz bir iddia geldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İtalya'dan flaş iddia! Salih Uçan'a Çizme kancası
Önümüzdeki sezon Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek ve yeni görüşmelerde henüz anlaşma zemini sağlanamayan Salih Uçan için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.08.2023- 11:33
Fotomaç'ın derlediği habere göre, Salih Uçan İtalya'ya geri dönebilir.
Henüz sözleşme uzatmayan 29 yaşındaki oyuncu ile Genoa'nın yakından ilgilendiği kaydedildi.