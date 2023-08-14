Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmadan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Bireysel olarak eleştirmek doğru değil. Oyun anlamında, taktik disiplin açısından görevlere bağlı olarak iyi niyetliydiler ama bunu hızlı yapmamız gerekiyor. Neftçi maçında bunu daha iyi yaptık. Bu maçtan uzaktık. Taraftarlardan özellikle ilk yarı için özür diliyoruz.

GHEZZAL SALIDAN İTİBAREN KOŞULARA BAŞLAR

Şu anda sakat olarak Rachid Ghezzal'ın durumu var. Salı gününden itibaren koşulara başlar ama hafta sonuna ne olur bilmiyorum ama daha iyiye gittiğini düşünüyorum.

BEN DE SİZİN GİBİ DUYDUM

Transferle ilgili şu anda muhakeme yapmam doğru değil. Ben de sizin gibi duydum. Gelmeden size bir şey söylemem doğru değil. Bu konuyla ilgili bilgi almak istiyorsanız, yönetimden ve başkandan alabilirsiniz.

YÖNETİMİMİZ TALISCA İÇİN BAŞVURDU

Talisca konusunda söylediğimde yanlışlık yok. 'Talisca sizi özledim' dedi. Ben de 'O zaman gel' dedim. Ancak istekler ve gerçekler başka. Bildiğim kadarıyla yönetimimiz başvurdu. Onlar da vermeyi düşünmüyor ama yarın ne olur bilemeyiz tabii.

Dövizin bu kadar arttığı bir dönemde harcanan parayı sormuyorsunuz. Türk oyunculara para vermeyerek mi Türk parasını koruyoruz? Hayırlı olsun.