Beşiktaş Fatih Karagümrük karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu. Siyah-beyazlı ekibin golcü ismi Vincent Aboubakar karşılaşmanın 47. dakikasında Fatih Karagümrük ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.08.2023- 22:14 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023- 22:24
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu. Siyah-beyazlı ekibin golcü ismi Vincent Aboubakar karşılaşmanın 47. dakikasında Fatih Karagümrük ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Aboubakar, kaleci Dituro'yu geçemedi.
Kamerunlu golcü Süper Lig'de ilk kez penaltı kaçırdı.
İŞTE O POZİSYON:
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.