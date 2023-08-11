Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir de ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar Berkay Vardar'ın Sheriff Kulübü'ne kiralandığını açıkladı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Sheriff'e kiralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcularımızdan Berkay Vardar, 2023-24 sezonu sonuna kadar FC Sheriff Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Berkay Vardar'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.