Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Sheriff'e kiralandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcularımızdan Berkay Vardar, 2023-24 sezonu sonuna kadar FC Sheriff Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Berkay Vardar'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Berkay Vardar, FC Sheriff Kulübü'ne Geçici Transfer Oldu— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 11, 2023
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