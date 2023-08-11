Neftçi Bakü Beşiktaş maçı sonrası o isme büyük övgü: Maçın yıldızıydı!
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarları mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Aboubakar gezegendeki en farklı golcülerin başında geliyor! Belli vücut açısı arayışı yok, kaleye dönükken yapabildiği sürprizleri, sırtı dönükken de yapabiliyor. Geriden gelen arkada��ına bırakacağını düşündüğünüz anda dönüp topun dibine girip farkını ortaya koyuyor. Tıpkı ilk golde yaptığı gibi. Markajla onu durdurmak da zor. Önce sizin markajınıza takılmış gibi davranıyor sonra bir bakıyorsunuz sizi alıp çarşıya götürmüş ve arkadan gelen bir arkadaşı golü atıvermiş. Aynen dün ikinci golde olduğu gibi.
Neftçi Bakü, kabuğunu kırmaya çalışan bir takım. Tatlı sert oyunla rakibi yıldırıp kontratakla etkili olmaya çalışıyorlar. Şenol hoca da buna göre taktik belirlemiş. Orta sahada üç silahşorlar Gedson, Amir, Salih; Nefci Bakülü oyunculara karşılık verirken sağdan Roiser, soldan Umut ani çıkışlar yaparak rakibi dengesini ve planlarını bozdular. Sezon öncesi Beşiktaş'ın en önemli avantajı takım birlikteliği ve oyun disiplini. Rakip ayırmaksızın ciddiyetlerini koruyup çok iyi yardımlaşıyorlar. Yenilerin 40 yıllık Beşiktaşlı gibi takıma uyum sağlamış olmaları da cabası…
Dört büyükler arasında homojen yapıya sahip olan tek takım Beşiktaş olabilir. Yıldızları ile askerleri arasında asla uçurum yok. Dengeli ve kenetlenmiş bir Kartal bu. Transfer şampiyonu olmakla, lig şampiyonu olmak çok ayrı şeyler. Ligi genelde en büyük transferi yapanlar değil, EN İYİ TAKIM olanlar kazanır. Şu anda bu görüntüyü veren tek ekip Beşiktaş. Neftçi Bakü engeli de geçildi sayılır, şimdi Avrupa maçlarındaki görüntüyü lige yansıtmak önemli. Güneş ve takımı bunu da yapacaklardır.
SİNAN VARDAR – SÜPER GÖSTERİ
Neftçi - Beşiktaş karşılaşması iki Türk takımının dostça mücadelesine sahne oldu. Tribünler Türk bayraklarıyla süslenirken; Beşiktaşlı taraftarların coşkusu da stattan ekranlara yansıyan güzellikteydi. Beşiktaş tur biletini ilk maçtan cebine koyarken, Pazartesi günü oynayacağı Süper Lig'de sezonun ilk maçı öncesinde rakiplerine gözdağı verdi.
Beşiktaş 75 dakika rakibine saygı duyarak sahada mücadele etti. Siyah-beyazlı oyuncuların oldukça istekli olmaları ve takım olarak disiplinli baskısı da hayli ümit verdi. Kadro deneyimi ve kalite de eklenince dün akşam keyifli bir Beşiktaş maçı izledik. Mert Günok'a çok top gelmemesine rağmen ikinci yarıda zamanında çıkışlarıyla form da olduğunu gösterdi.
Orta sahada Amir Hadziahmetovic yine görevini fazlasıyla yaparken, Gedson da enerjisiyle Beşiktaş'ın gücüne güç kattı. Aboubakar yine golcülüğünü gösterirken Rosier ve Onur performanslarıyla alkışı hak eden isimlerdi. Maçın yıldızı hiç kuşkusuz oyunda kaldığı 70 dakikada futbol resitali ortaya koyan Salih Uçan'dı. Aboubakar'a harika bir asist yaparken, güzel futbolunu bir de golle süslemesi şapka çıkarılacak cinstendi.
Salih böyle oynarsa, Milli Takımın değişilmezi, Beşiktaş'ın da yeni Atiba'sı olur. Zaten Hadziahmetovic ve Salih çıktıktan sonra Beşiktaş'ın kalesinde fazla pozisyon bulması önemli mesaj yüklüyordu. Son 20'de oyuna giren Rebic'in takıma alışması için zamana ihtiyacı var. Semih'in maçın son anlarında rakibi 3'e 2 yakalamışken müsait olan Rebic'e pas vermek yerine orta sahadan şansını denemesine Hırvat oyuncu çok kızdı. Teknik direktör Şenol Güneş soyunma odasında bu duruma nasıl tepki verdi; doğrusu çok merak ediyorum.