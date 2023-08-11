Siyah-beyazlılar, Zaynutdinov'un transferinde büyük aşama kaydetti. Teknik direktör Şenol Güneş'in, hem orta saha hem de savunmada çeşitli rollerde görev alması ve mavi kart kuralına uygun olması nedeniyle sıcak baktığı oyuncu için Rus kulübüyle 4 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı. Daha önce 6.5 milyon Euro talep eden CSKA'nın bu isteğini yoğun pazarlıklarla aşağı indiren Beşiktaş, ödeme planında da el sıkışınca transfer sonuçlanacak. Sabah'ın haberine göre, oyuncunun birkaç gün içerisinde İstanbul'a getirilerek imza attırılması planlanıyor. 25 yaşındaki Kazak futbolcuyla da 4 sezonluk kontrat yapılacak.



Zaynutdinov, 2 yeni sezonda 5 maçta CSKA formasını giydi. Takımına 1 gol ve 1 asistle 2 kez skor katkısı verdi.