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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Kazak 10 numara! Yerli sayılabilir Beşiktaş'ta transfer operasyonu hız kazandı. Siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferinde sona yaklaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi) Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2023- 06:40









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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Takvim'in haberine göre siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in çok istediği Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferinde sona yaklaştı. Oyuncunun kulübü CSKA Moskova, 25 yaşındaki orta saha için kapıyı 6 milyon Euro'dan açarken yapılan pazarlıklar sonucu 4 milyon Euro'ya indi. Rus kulübüne 2 milyon Euro teklif eden Beşiktaş'ın CSKA ile görüşmelerini sürdürdüğü ve bu transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Zaynutdinov, TFF'nin çıkardığı 'Mavi Kart' kuralı nedeniyle transfer edilmesi durumunda yerli statüsünde sayılacak. Takımı ile 2025'e kadar kontratı bulunan Kazak yıldız, Rus ekibinde çıktığı 83 maçta 7 gol atarken, 8 de asiste imza attı.