Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, siyah beyazlıların UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü ile oynayacağı mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İki devlet, tek millet anlayışındayız. Aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyoruz. Biz kendimiz, Neftçi Bakü de kendi kazanmak istiyor. Kendi sahalarında oynadıkları için ambiyans onlar için büyük olacak. Futbolseverlere güzel bir oyun izletmek istiyoruz. Rakip avantajlı bir skor için oynayacak. Avrupa kupalarında iyi maçlar oynadılar. Bu sene Neftçi Bakü'nün daha iddialı olacağı görüntüsü var. Biz kendi oyunumuzu oynayıp iyi bir sonuç almak istiyoruz."

"Biz bu maçı düşünüyoruz. İlk maçta avantajı alıp güzel bir futbol oynamak istiyoruz."

"Kendi oyunumuzla iyi bir sonuç almaya çalışacağız"