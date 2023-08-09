TRANSFER HABERİ: Ruslan Malinovskyi Beşiktaş'a imza atacak mı? İtalyanlar duyurdu

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Ruslan Malinovskyi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların, 30 yaşındaki yıldızın transferi için kulübü Marsilya ile el sıkıştığı kaydedildi. Ancak İtalyanlar transferin önünde önemli bir engel olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)