Beşiktaş'ta orta saha arayışları tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Ruslan Malinovskyi Beşiktaş'a imza atacak mı? İtalyanlar duyurdu
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Ruslan Malinovskyi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların, 30 yaşındaki yıldızın transferi için kulübü Marsilya ile el sıkıştığı kaydedildi. Ancak İtalyanlar transferin önünde önemli bir engel olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Kartal, Marsilya forması giyen Ruslan Malinovskyi'yi listesine almıştı.
Siyah beyazlıların Malinovskyi transferine dair flaş bir gelişme yaşandı.