BONSERVİS REKORU KIRILABİLİR

Gedson Fernandes kalitesindeki futbolcular için ödenen bonservis paralarını ve henüz 24 yaşında olmasını dikkate alan yönetim, satıştan elde edilecek gelirin de ancak yarısının kasaya girecek olması nedeniyle 50 milyon Euro talep ediyor.