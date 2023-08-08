Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ta bir yandan da transferler için yoğun bir mesai harcanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'e 30 milyon Euro'luk rekor teklif! Beşiktaş'ın cevabı
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Gedson Fernandes her geçen gün kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Yıldız futbolcuya rekor teklif geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.08.2023- 16:33
Siyah Beyazlı ekip, rakiplerinin aksine daha durgun bir dönem geçirmesine rağmen nokta atışı isimlerle lige etki etmeyi planlıyor.
30 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.